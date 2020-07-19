現年82歲的美國商務部長羅斯上周五因身體不適，被送進紐約州北部一家醫院治療。

商務部發言人上周末證實這項消息，強調羅斯因為輕微和跟新冠肺炎無關的問題住院，其目前狀況穩定和預期很快就能出院。

白宮沒有就此做出評論。

(工商 )