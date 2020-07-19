李懿以吃苦耐勞的敬業態度，在受疫情重創的娛樂市場，殺出一條血路，現在手上仍有4節目，包含中天綜合台《地球人請回答》、《醫師好辣》、《星奇網食》以及《懿想天開》。雖然手上節目滿檔，她仍與妹妹成立自頻道新節目《什麼啦！李懿旅遊》，從拍攝主題到掌鏡、剪輯全都自己來，過程不但面臨許多挑戰，連老爸都因為妹妹辭掉科技業的高薪穩定工作，不說話2個月，「幸好妹妹現在存的錢比科技業工作多」。

李懿分析兩姊妹個性，妹妹從小是大人交代不能做什麼，一定乖乖聽話的小孩，她則截然不同從小個性皮，「所以爸媽覺得她很適合待在公務員這類的安穩工作，但她有個不安分的姊姊，我一直遊說她跟我闖一闖，最後也說動她了」。她認為妹妹個性雖然有點膽小，但很會交朋友，「她的朋友數量是我的20倍」。這些特質都可以發展在工作上，所以她鼓勵妹妹跨領域創業。

李懿揪妹創業。（粘耿豪攝）

隨著李懿與妹妹的自頻道節目越做越好，老爸也在半年內逐漸轉換態度，「到現在他會去算一支影片有多少廣告，變成忠實粉絲，還會給我們拍片建議」。她認為老爸有看到妹妹的轉變，妹妹不僅自學許多技能，更認識許多不同領域的人，「那一刻真的覺得我堅持做的事情是對的」。不只在自頻道，李懿在綜藝主持也有一股傻勁，原先當模特兒時，她對事業沒有太大企圖心，在媽媽罹癌後毅然決然開始決定什麼工作都接，還把努力存下的第一桶金給媽媽當生日禮物，這股毅力讓她成為許多節目的最愛。

李懿近年發展自打75分。（粘耿豪攝）

李懿光是主持《懿想天開》，就考了重機及大卡車駕照，月初剛在大熱天挑戰消防員裝備，裝備下的她熱汗直流，但沒有抱怨，反而體會到消防員的偉大，問她為自己近年發展打多少分，她笑回：「我覺得這幾年，我每一年都比前一年更進步，所以我會打75分。」

(中時 )