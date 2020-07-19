明天就是中職選秀會，各隊都有一套策略，就看臨場發揮與運氣好壞。曾擔任過中信兄弟隊總教練的「草總」謝長亨表示，目前陣容最完整的就是黃衫軍，比較沒有即戰力的需求，頂多是外野手，未來可補張志豪的守備位置。而且中信二軍培育制度完善，眼光不妨放遠些，挑些有潛力的年輕選手來訓練。

草總又說，選秀第2順位的統一獅目前外野最堅強，短期內不用擔憂。捕手方面，林祐樂、陳重羽應該夠用，但若要拚下半季，即戰力的張進德自然可以考慮。內野則有三壘的漏洞要趕快填補，林子豪是不錯的人選；好投手當然是不嫌多，有機會選也不應放過。

富邦悍將的弱點是投手，草總認為年輕一代尚無能夠獨當一面的大將，如何從這次選秀挑到好投手相當重要。其次是外野手，目前已有逐漸老化的現象，也可乘機補強，董秉軒、宋晟睿都是一時之選。

至於總冠軍「三連霸」的樂天桃猿，草總指出，上半季露出的罩門就是牛棚。幸好今年參加選秀的投手數量不少，質也不差，猿隊可以好好挑選來運用，改善目前的困境。

(中時 )