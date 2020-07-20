美國紐約近日有一種病毒出現，紐約衛生部發現帶有西尼羅河病毒(West Nile virus)的庫蚊，恐怕又將對紐約造成新一波疫情。

綜合外媒報導，通常由庫蚊屬的鹽水庫蚊和尖音庫蚊來傳播西尼羅河病毒，感染者可能會有神經系統障礙，常引發輕至中度發熱性疾病，但80%的感染者都不會有明顯症狀。病毒甚至可能入侵大腦和脊隨，危及性命。較容易感染西尼羅河病毒的高風險族群包含50歲以上的高齡者、患有癌症、糖尿病、高血壓、腎臟病、接受過器官移植、免疫系統較弱者。

紐約市府為此將安裝更多的蚊子監視陷阱，據悉，紐約市目前有53個監視點。也派出工作人員用殺蟲劑噴灑蚊子。所幸迄今尚未發現任何人感染西尼羅河病毒，該蚊子出現的季節通常從4月持續至9月。

西尼羅河病毒於1999年在紐約市首次被發現，自1999年以來，每年感染西尼羅河病毒的病例數從3例至47例不等。目前醫界還沒有藥物可以完全治療西尼羅河病毒，僅能緩解部分症狀。紐約衛生部門呼籲民眾，可使用含有Picaridin、DEET、檸檬桉樹油或含有活性成分IR3535的產品的驅蟲劑，在夏天穿長袖上衣和長褲，並噴灑驅蚊劑，同時應清除容易積水的設施，確保家中有安裝或修理或更換有裂縫或孔眼的紗窗，以防蚊蟲叮咬。

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(中時新聞網)