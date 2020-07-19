美國海軍表示，在諾福克海軍基地的兩棲攻擊艦「基薩奇山號」(USS Kearsarge,LHD 3)，上周五發生失火，所幸工作入員立即以滅火器撲滅，沒有釀成與「好人理查號」(USS Bonhomme Richard ,LHD-6)那樣的慘況。不過接連兩起失火，促使海軍對造船廠發出了暫停工作的指示，要求負責承包改裝工程的通用動力國家鋼鐵造船公司(NASSCO)，必須完善施工時期的消防應變措施 。

防衛新聞(Defense News)報導，事故源自於焊接產生的火花星點，落附近的易燃材料上，所幸船上的水手與施工人員立即拿著消防水帶與滅火器，將火勢給撲滅。

美國海軍司令部發言人羅利‧歐康納（Rory O'Connor）在一份聲明中說，「7月17日，海軍得知基薩奇山號失火的消息，幸而失火被迅速撲滅，損失降到最小。不過我們必須通知NASSCO 停止工作，他們必須先確保該公司的工程符合消防安全協議。」

Step Aboard The USS Kearsarge, The US Navy Workhorse That Takes Marines To War

NASSCO公司發言人安森尼‧帕歐利諾(Anthony Paolino)說，「此事故是焊接火花落在一塊塑膠布上，塑膠布被熔化並冒煙，所幸沒有造成更大的火勢之前，就被撲滅。」

7月12日，好人理查號施工意外，並釀成大火。基薩奇山號與好人理查號都是胡蜂級兩棲攻擊艦(USS Wasp class)，都在進行容納與停降F-35戰機的改裝工程。

美國海軍作戰司令部部長邁克‧吉爾迪（Michael Gilday）在接受防衛新聞採訪時說，海軍正準備對好人理查號的失火，進行雙重調查，包括安全調查與行政調查。他並且表示，會將調查報告公布於眾，並且廣開言論，讓目擊者與知情人士一起加入。

吉爾迪說：「我認為這起事故對海軍常非常嚴重，它將迫使海軍必須重新自我檢討，而檢討的開端，就是必須對自己誠實。」

(中時電子報)