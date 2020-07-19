雞蛋被視為很高的營養來源，含豐富的優質蛋白質、脂肪、及多種維生素和礦物質。不過許多人認為，蛋若吃太多易造成膽固醇過高，增加心血管疾病等風險，建議一天不宜吃超過一顆蛋。不過早已有多份研究證實，人身體內80%的膽固醇是由身體自己合成，與食用膽固醇無關。倪曼婷營養師點出真正造成膽固醇過高的危險因子。

根據《每日健康》報導，倪曼婷營養師受訪表示，膽固醇其實就是血脂的通稱，膽固醇也存在好壞之分，低密度脂蛋白就是所謂壞的膽固醇，含量多體積小，容易滲入血管壁內，形成堆積，可能使血管硬化、狹窄，嚴重時甚至出現血管阻塞；高密度脂蛋白就為好的膽固醇，有如血管的清道夫般，有利於移除膽固醇。

雞蛋的確含有膽固醇，倪曼婷營養師指出，根據台灣食品資料庫中的資料，平均每100公克的雞蛋中含有386毫克的膽固醇，雞蛋所含膽固醇以蛋黃最為豐富，每100克的蛋黃中膽固醇含量高達1177毫克。

不過並不代表吃雞蛋就是造成膽固成過高的元兇，其實會引起心血管疾病的「膽固醇過高」，幾乎都是人體內自己合成的！2015年美國《美國臨床營養學雜誌》發表一項追蹤長達20年的研究指出，每天吃多少蛋黃並不會增加罹患心血管疾病機會。而依據美國2015-2020飲食指南建議，也已不再限制每日膽固醇的攝取量。

至於造成膽固醇提升的主因，倪曼婷營養師表示，常見的血脂異常包括了遺傳或糖尿病等代謝疾病；平常攝取過多的飽和脂肪、反式脂肪和體重過重都會增加體內壞的膽固醇濃度。尤其體重過重更會影響到壞的膽固醇濃度，現代人飲食精緻化、大魚大肉、運動少，都有可能是導致體重異常血脂升高的重要原因。

(中時電子報)