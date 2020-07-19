1名coser女揪團至南投某民宿外拍，卻在更衣的廁所發現針孔攝影機。(讀者提供/林俊翰翻攝)

1名coser女揪團至南投某民宿外拍，卻在更衣的廁所發現針孔攝影機。(讀者提供/林俊翰翻攝)

拍偷的男子事後在臉書上po文道歉，也表示自己在遭揭發時，第一時間已自己到警察局自首。(讀者提供/林俊翰翻攝)

1名熱愛COSER裝扮的女大生，日前揪團前去南投某家民宿團拍，卻在更衣時發現廁所裡頭，竟然藏了1個隱藏式攝影機，事後她趕緊報警處理。據了解，當時民宿裡頭因只有1間廁所可以使用來換裝，恐怕整團COSER熱愛者皆早已遭到偷拍。

1名熱愛COSER裝扮的女大生，日前揪團前往南投某家民宿進行外拍，當她要前往民宿裡唯一的廁所裡換裝時，竟發現一旁的小置物盒有1架隱藏式的攝影機，她驚覺不對勁立即報警處理，女大生表示當天所有外拍的其他同學，都是在這間廁所裡更衣的，她擔憂可能有一半的人早已遭到偷拍。

女大生難過的在自己社群平台發文表示，自己為了避免其他人也遇到相同的狀況，她深思熟慮後，決定將這狀況PO文告知所有人，她也表示這件事與民宿業者本身毫無關係，期盼鄉民不要大做文章。

偷拍消息PO出後，當時犯案的人也PO文認罪，他表示的確在廁所內安裝針孔攝影機，被COSER女揭發後，也立即向警察局自首認罪，他也說明對自己的行為非常抱歉，自己會深刻的反省，也期望大家不要攻擊民宿業者，因為這是他們準備要養老的地方，目前警方也已將此案件深入調查當中。

(中時電子報)