立法院17日上午針對監察院人事案展開表決，為反對包括陳菊在內的被提名人名單，民團今集結立法院外，包括國民黨立委、地方議員，登上宣傳戰車高喊「拒絕酬庸、退回提名、下架陳菊」，杏仁哥甚至翻越拒馬企圖進攻立法院，但隨即遭警方圍捕拖離現場。

挺藍的臉書粉絲頁「藍色力量」大讚，當天跟民眾一起衝上拒馬的有台北市議員侯漢廷、杏仁哥、石頭里長、貼紙哥、包子隊長，一起衝上拒馬！

台北市議員侯漢廷也在臉書表示，「為什麼呢？為什麼要戰鬥？」「因為我們心中還有正義！」

侯漢廷說，不是要擊敗某個人，是要擊敗中華民國的障礙、要擊敗中華民國的逆境、要擊敗那些霸佔著中華民國殼而上市的台獨幽魂、獨裁者！

他痛陳，完全執政完全腐化後，中華民國引以為傲的民主自由會葬送在這一代人手裡；巧取豪奪、貪婪霸道，會將國家資源掏空洗淨，而人民最終惶惶不可終日。當人民還需要放下工作，花時間來監督執政者、批評政治，表示執政者的失職！如果政府好好治理，人民又何須上街？「我們的上街，是為了讓下一代不再上街！」

侯漢廷指出，擊倒國家的阻礙不是目的，真正的目的是回歸政治的本質，讓人民安居樂業。重新建設中華民國的民主自由、重新建設讓人民免於恐懼、不用上街頭抗爭的社會、重新建設沒有肥貓酬庸家天下、利益與全民共享的中華民國。我們值得過更好的生活，政治人物也應該給人民更好的生活。

侯漢廷最後強調，民主的巨輪滾滾向前，將會碾壓一路上醜陋的謊言與虛偽，「我們有信心，只要捍衛著是非、守護著正義，這場聖戰，正義必將戰勝獨裁！」

(中時電子報)