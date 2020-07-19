旅美大聯盟左投手王維中返國參加中職選秀，獲得「狀元」頭銜似乎理所當然。不過前職棒教練、現任臺北城市科大棒球隊總教練曹竣崵，以及知名球評陳師正均指出，味全龍如先選王維中當然很合理；但龍隊更應找到一位靈魂人物，也就是旅美捕手張進德，首輪可別錯過。

曹竣崵分析，論即戰力、高人氣，選王維中當然合理，但明年味全首次加入一軍賽事，如果整季仍是120場，主戰捕手的地位非同小可。他要領導全隊，指揮場上作戰，這才是真正的靈魂人物。而張進德經過小聯盟完整磨鍊、技巧已純熟，由他來蹲捕能夠穩定軍心，加上打擊也不錯，對球隊實質幫助並不遜於王維中。

陳師正也認為，在王維中加入選秀前，味全龍教練團已評估應補強「中線」防守，而捕手就是最優先的一環。若選入張進德，不僅解決這個問題，幾年後還可改守一壘，繼續借重其打擊能力。

另外，好投手永遠不嫌多，加上開南大學的余謙，前3順位大概就是這3人。不過兩人一致覺得，明年味全龍最需要的是戰績，應該不會用狀元籤去選余謙，畢竟他還需一段時間來養成。

(中時 )