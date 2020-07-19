中職二軍交流盃賽今晚由預賽各獲5連勝的味全龍隊及樂天二軍爭奪冠軍，味全龍延續旺盛火力，今日由狀元劉基鴻3分砲帶頭，敲出11支安打，6場比賽每場皆敲出雙位數安打，終場以8比5打敗樂天二軍，以6連勝之姿成功奪冠。

去年的二軍交流盃賽共7隊參與，今年賽事規模擴大，除中職二軍5 隊外，還邀請合作金庫、台灣電力、台北興富發、台南市成棒隊和大專明星隊，總計10 隊進行交流賽，預賽味全龍隊以總失分率較低排名第1，今天出戰排名第2的樂天二軍。

味全龍隊董事長徐文芳今天特別率領隊吳德威等人到場為球隊加油。先發投手林子昱雖然失3分，但狀元劉基鴻下半局3 分砲馬上追平，雙方你來我往，比賽前半段戰成5比5平手。

比賽後半段，味全龍牛棚接替表現優異，不再失分，打擊群從6局下找到破口，6、7兩局連續安打打下3分，超前比數。今天共敲出11安打、得8分，狀元劉基鴻更連續兩天開轟，終場以8比5擊敗樂天桃猿，拿下二軍交流盃賽味全龍首冠，也是重返中職後的第一個冠軍。此外，味全龍隊則延續二軍交流盃賽一路來的旺盛火力，從預賽到決賽每場皆擊出雙位數安打。

味全龍隊董事長徐文芳表示，拿下二軍交流盃賽冠軍雖只是龍隊的一小步，但對很多人意義重大，創辦人魏應充先生讓「龍魂不滅」不再只是記憶、也讓「紅潮再現」成為可能。新一代龍將今日的表現值得肯定，球團也特別感謝老龍將們、特別是葉總對球隊的帶領。

味全龍劉基鴻連兩天開轟。（味全龍提供）

今日擊敗樂天桃猿、拿下執教龍隊的首冠，總教練葉君璋表示，拿下交流盃賽冠軍，可視為球隊達成短期目標，也能讓球員更有信心迎接下半季比賽。

針對外界關注選秀狀元人選及球隊大家長魏應充先生的態度，球團回應，魏應充先生特別叮嚀要注重球員的品格，選秀部分，將以「尊重團隊專業」、「促進職棒產業正常發展」及「盡力不讓球迷失望」這三原則來處理。

味全龍隊明天（20 日）下午5點開始，將在新竹大魯閣湳雅會館開闢味全龍選秀第二現場，現場將由打擊教練張泰山坐鎮，搭配知名主播卓君澤、球評陳師正等人。歡迎球迷一起到場，尚未報名的球迷仍可透過當日館內消費取得入場資格。

(中時 )