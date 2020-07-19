馬來西亞官方媒體Bernama週日報導，在港口發現來自羅馬尼亞的110桶有毒重金屬廢物，準備開往印尼，這些廢棄物是以非法名義進入，是近年最大的有毒廢物傾銷案。

路透社報導，在中國陸禁止進口廢料之後，馬來西亞、印尼等東南亞國家，成為世界上主要的工業廢料目的地。不過政府一直在與起源國談判，不希望幫他們處理這些垃圾。

110 kontena buangan toksik dikesan

馬來西亞環境和水務部長易卜拉欣(Tuan Ibrahim Tuan Man)說，在南部州的丹戎帕拉帕斯港(Tanjung Pelepas)發現1,864噸電弧爐粉塵（EAFD），這些粉塵是鋼鐵生產的副產品，其中包含鋅，鎘和鉛等重金屬。

易卜拉欣表示，EAFD在《巴塞爾公約》下，被歸類為有毒廢物，雖然這批廢物的目的地不是馬來西亞，但是馬國環境部門，也沒批准廢物出口商的轉運通知。

馬來西亞已與羅馬尼亞主管部門聯繫，安排將批廢物運回羅馬尼亞國內，並委託國際刑警組織進行進一步調查，瞭解其中是否有不法。

羅馬尼亞駐吉隆坡大使館，對這起事件沒有回應。

(中時電子報)