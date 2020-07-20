19日晚間6時30分基隆外木山沙灘傳出第4起溺水意外，救護人員到場後確認為被海水嗆到的一名女子，所幸尚有呼吸心跳、人無大礙，隨後送醫檢查。

另有第5起溺水意外，一名29歲的簡姓男子19日下午與女友、哥哥前往貢寮區自由潛水卻突然溺水，一旁熱心的陳姓民眾發現並救起他時，簡男已無呼吸心跳，送往澳底保健站急救，仍在晚間6點40分宣告不治身亡，詳細事發原因有待進一步釐清。

而19日傍晚5時44分桃園市楊梅區富裕街附近一口埤塘也傳出一名女子落水，警消人員獲報趕抵現場，以救溺裝備、船艇搶救，不料經30分鐘將人救起，36歲范姓女子已無呼吸心跳，經救護人員CPR急救，緊急送往新竹湖口仁慈醫院救治，仍於晚間7時20分宣告不治。

36歲范姓女子為了救落入埤塘的兒子，不幸跳入水池中溺斃。（圖／翻攝畫面）

據悉，另有3起溺水意外分別發生在新北市瑞芳區台2線蝙蝠洞公園，一名59歲陳姓男子不治身亡；新北市新店區新潭路露營區，一名年約20歲的吳姓男子跳瀑布突然消失，經急救後恢復生命跡象；屏東霧台神山瀑布一名男子溺水命危，目前仍在急救中。

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(中時電子報)