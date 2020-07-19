中央氣象局指出，今天（19日）各地多雲到晴，高溫炎熱，高溫普遍在35-36度以上，南投及台東局部地區也出現38度以上高溫，台北下午1點飆出設站以來7月份歷史最高溫39度，同時打破今年最高溫紀錄。未來一周太平洋高壓壟罩，各地大致為「典型夏季氣候」，多地高溫36度以上，外出務必防曬補水。

氣象局「報天氣」指出，未來一週的天氣在太平洋高壓的籠罩下，各地大致為「典型的夏季天氣型態」，每天天氣變化接近，大部分的時間多為天氣晴朗，在中午前後容易有高溫出現。且這周將會有更多地區出現36度高溫，局部地區更不排除飆出37、38度極端高溫。紫外線指數偏高，外出要做好防曬、補充水分。

氣象局表示，典型夏季的天氣型態易有午後雷雨發生，尤其是明（20日）全台仍然為多雲到晴，清晨至上午中南部局部近沿海地區仍有零星降雨，午後熱對流發展仍旺盛，預計各地山區、西半部及東北部平地有機會出現午後雷陣雨，尤其是山區及近山區平地雨勢可能較明顯，不排除有局部大雨發生。

周二至周五（21日至24日）高壓相對較強，天氣稍回穩，午後對流主要發生在中南部近山區平地及各地山區，需注意局部短暫雷陣雨。周六到下周日（25日、26日），午後雷雨範圍稍微擴大，西半部平地及東北部平地亦有機會出現局部雷陣雨。

(中時電子報)