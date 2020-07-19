埔里鎮一家民宿，被發現廁所裝針孔攝影機偷拍，被害女子馬上報警，嫌疑人也向警方自首，並坦承做錯事感到抱歉，將會深刻反省，也希望針對他個人，不要牽連到民宿；受害者也貼文表示將會求償，但目前以提告為主。

被害女子日前到該民宿拍照，結果竟在廁所發現針孔攝影機，當下報警，嫌疑人馬上自首道歉，民宿業者也道歉，並全額退款。但是，被害人認為，不知道有多少人受害了，希望以後要去拍照的人多注意，因為經過偷拍事件，對大家打擊很大，行程都亂了！精神和金錢損失部分一定會求償，目前還是以提告為主。

涉及偷拍的嫌疑人，也發出道歉文，表示在被發現後，第一時間就自首，自己感到後悔，對被害人感到抱歉，因為造成無法彌補的傷害！他也強調犯錯是個人行為，與民宿無關，希望只針對他本人，該受的懲處他絕不逃避，請貴手，不要攻擊民宿！

埔里警方表示，因為嫌疑人自行到派出所投案，將依妨害祕密等罪嫌，函送南投地檢署偵辦，並且清查是否還有其他被害人。

(中時 )