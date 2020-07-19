繼農遊券、藝FUN券，教育部體育署也將發行400萬份500元的「動滋券」，民眾將可使用於運動場館、觀賞運動賽事以及購買運動用品。教育部19日晚間表示，今晚零時起，將開放民眾單、雙號分流上網登記至26日止。

日前政府推出振興三倍券，各部門也相繼推出農遊券、藝FUN券，而教育部體育署提撥20億，發放400萬份的500元動滋券。民眾只要在7/20-26依照身分證或居留證末碼分流指示，上網填寫基本資料登記，並點選「進行登記」即登記完成。7/28下午3點公開抽籤結果，抽中的民眾會以簡訊或email通知，也開放上網查詢，8/1起即可以開始使用。

另外，動滋券是線上電子錢包，抽中者至「動滋網」填寫資料後，可獲得500元抵用額度，抵用不限次數，109年12月31日前抵用完畢為止。

(中時電子報)