女星余皓然與王中平結縭24年，近來在節目上回憶夫妻多年來的甜蜜時光，余皓然當年跟王中平同一個唱片公司，同為線上歌手，兩人秘密交往，結果24歲的她竟未婚懷孕，於是才交往3個月就閃婚，婚後余皓然毅然放棄當紅事業，淡出演藝圈相夫教子。

余皓然近來作客《一袋女王》，回憶25年夫妻之間的甜蜜時刻，表示當年跟王中平秘戀並懷孕，她是趁一起到公司開會時，在便條紙上寫下「我懷孕了」，偷偷遞給坐在旁邊的王中平，他得知自己當爸爸的消息時，竟淡然繼續看報紙，理由是對面還坐著玉女歌手周子寒以及一名新人，擔心表情跟動作洩密，但也因為這個驚喜，讓兩人交往僅3個月就結婚。

余皓然說，其實當時眾人都反對兩人交往，但他們不顧一切，第一次合體現身是去逛士林夜市，當時她看中射氣球攤販上的一款娃娃吊飾，那時已經很有知名度的王中平不顧眾人目光，不顧形象在攤位硬是玩了1小時，才拿到余皓然想要的獎品，讓她至今想起來都覺得好甜蜜。

余皓然說，那個吊飾在她心目中擁有遠超過實際價值的意義，非常珍貴，因此拿到以後，她一回家就用保鮮膜將吊飾層層包裹好，就怕時間久了娃娃會變色，20多年過去，這個吊飾還好好地被珍藏著，余皓然說在當時那個情況下，王中平的舉動，「對我來說真的是一輩子的回憶」。

(中時電子報)