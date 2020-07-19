民進黨全代會今天在台北登場，今年主軸是「團結台灣、前進世界」。兼任黨主席的總統蔡英文致詞時表示，當前最重要的就是憲政改革，讓民主落實在生活中，朝野有共識的18歲公民權，跟廢考監可以優先推動，並盡快提出黨版修憲方向。

蔡英文說，今天再一次以黨主席身分站在這裡跟大家講話，她不是來接受歡呼跟掌聲，總統選舉已經過了，今天主題是團結台灣、前進世界，台灣防疫至今度過許多難關，現在重要課題是振興經濟，今天是三倍券發放的第一個周末，看到許多人潮，有人潮就有商機，看起來振興這件事有好的開始。

蔡英文首先感謝蘇貞昌領導的行政團隊說，因為蘇貞昌、柯建銘努力攜手，帶領「有政府、會做事」的團隊，讓台灣克服一關又一關的挑戰，她提醒，防疫有好表現，不代表每一項施政人民都會埋單，民調起起落落，如果迷失一時高滿意度，可能再次失去人民的支持，一言一行都會影響人民對民進黨這塊招牌的印象。

蔡英文提醒，「清廉勤政愛鄉土」是民進黨不變的承諾，外界以「全面執政必定腐化」寫劇本，大做文章，因此民進黨務必時時刻刻提醒自己，這個劇本不會成真，很多行業用比法律更嚴規定要求自己，政治工作更是如此，拜託廉政委員會協助民進黨制訂更符合對執政黨的規章。

第二個提醒，蔡英文說，政府在執政的過程中，或許基於情勢、環境，必須對改革的節奏有些妥協，但政黨必須扮演理念倡議的角色，引領民意往進步的方向走。「現在，民進黨不能安於現狀，必須再一次為台灣思考，未來二十年，甚至三十年的願景」。蔡英文要求黨的智庫和政策會，要集結全黨之力，為未來二十、三十年的台灣社會與國家發展，訂定新的願景。 蔡英文進一步強調，民進黨堅持改革，說到做到，改革曾經讓民進黨受傷，但民進黨沒有因此退縮。當前最重要的就是憲政改革，除了朝野對18歲公民權有共識，「廢考監」也可以優先進行，她希望盡快提出黨版修憲方向，讓立委有更多討論基礎，懇請在野黨珍惜這個憲法時刻，意見不同不應該成為改革停滯不前的原因，意見相左才顯示彼此琢磨出來的共識更珍貴。

(工商 )