1名新加坡自小受寵溺的媽寶兒，竟接二兩三強暴19名女子，在遭逮被法官判處22年牢刑後，他的媽媽才從新聞上得知。令人不解的是，事後他的媽媽竟然還不相信並表示：「他是好孩子，不可能」。

此名媽寶兒在20歲前，他就已經強暴高達15名女子以上，還涉及恐嚇與毀辱罪刑，大多數的犯案現場皆都在他們家附近。媽寶兒在被法院傳喚到訊時，他還懇求不要將讓自己媽媽知道，自己是1名連環強暴犯，深怕媽媽承受不了事實而生病。自從媽寶兒的惡名經由新聞傳遞之後，幾乎左右鄰居都對他媽媽退避三舍，甚至門口經常會出現來路不明的食物，讓媽媽每次看到都趕緊將食物處理掉。

法院審理時，認為媽寶兒已犯下強制性關係、言語恐嚇他人以及毀謗等多項罪名，因此判處媽寶兒需服22年的有期徒刑，令人無法理解的是，他的媽媽到最後都不相信自己的寶貝兒子是連環強姦犯，還持續對親朋好友說：「他是好孩子，不可能」。

(中時電子報)