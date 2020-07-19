全球疫情仍在狂燒，各國陸續解封，外界關心台灣邊境解封問題。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、衛福部長陳時中表示，國外的旅行，短期間不會同意，除非整個疫情趨緩或是有疫苗，不然代價太高了。

陳時中接受政論節目《新台灣加油》專訪時表示，我們解封到現在，大家也看到我們確實很乾淨，再過來解封。我們現在已經已經93天零本土案例了，其實本土內非常安全，但是還是有境外的病例會出現，怕有漏網之魚，原本這樣的一個系統是沒問題。只是我們不可能一直維持原來的系統，未來，國外一定會再出現一些病例。

陳時中指出，所以現在他的態度很清楚，雖然壓力很大，但國外的旅行，在短期間不會同意；國內旅行，大家盡量跑，但對國外旅遊，除非整個疫情趨緩或是有疫苗。至於商業、外交、產業、文化、藝術等這些活動，他們都願意放，但是如果說沒有特定對象，管放就為了沒有辦法去旅遊以及國外旅遊，這個他覺得代價太高了。

針對日本在第二波開放名單，將台灣列入，是否會對台灣造成壓力？陳時中認為，我們的壓力會變大，日本如果對我們這邊解封，我們民眾大概就去了，我們當然也沒辦法說禁止；但民眾回來，我們會對整個社區去做一個檢疫，這個是不會變的。那日本現在提出一些方法，我們應該是可以談的，因為日本的方法很嚴格，所以對雙方會有不便，不過在檢疫上是沒有問題的。

(中時電子報)