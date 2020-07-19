北市萬華區富民路19日晚間10點24分發生火警，現場是4層樓公寓的1樓起火，警消抵達後，迅速撲滅火勢，現場並無人員受傷。

失火地點是富民路145巷弄內，一旁則是果菜批發市場和魚市，警消出動18輛消防車、3輛救護車、人員58名，10點35分撲滅火勢。

警消表示，現已通知相關人員，疏散7名附近住戶，並由鑑識人員調查起火原因。

(中時 )