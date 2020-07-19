前高雄市長韓國瑜被罷免後目前處於沉澱狀態，面對同學發表鄙視韓國瑜的言論，與韓國瑜夫婦交好的林佳新爭，他透露大女兒面對同學發表鄙視韓國瑜的言論，據以力爭，她認為韓國瑜不是外人口中的那樣。林佳新欣慰表示，知恩圖報與做人的義理，妳們懂。

林佳新在臉書貼文透露，大女兒之前對在校同學鄙視韓國瑜的聊天，她當面說不是這樣，事後大女兒問他：「爸爸，她們為什麼要這樣說韓國瑜」，那天他沒回答，因為他要大女兒之從心裡去體悟。餐後女兒與他在車上聊天，突然他有感而發地說，「女兒，妳覺得妳認識的韓國瑜、李佳芬，是外人口中的那樣嗎？」她說不是，所以她才跟同學據以力爭。

林佳新很欣慰地說，「爸爸沒讀什麼書，也支持韓國瑜到底，為什麼？只能在妳的人生中教導妳一件事，『對的事不必後悔、不必在意耳語』，從妳的眼中去判斷是非而不是別人口中，從妳的判斷中去認識，了解與分辨。爸爸沒讀什麼書也沒多發達，只想告訴妳們，知恩圖報與做人的義理，妳們懂那我真的無憾了。」女兒回答：「爸，我知道，真的知道。」

網友紛紛留言說：「好羨慕喔！林佳新好命。好幸福。」、「父母的家教，決定了孩子的面相、氣度！」、「這些美女都是你女兒？哇嗚～看樣子好多年輕人，要巴結你這位未來的岳父了...」、「很多人要開始叫岳父了。」、「教導的很好，給佳新按個讚。」

(中時電子報)