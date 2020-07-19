1名男網友在PTT板上力求各位鄉民回應，他透露與女伴床事達到最高潮時，自己泉水要湧出時，他會詢問女伴「你要我瞄準噴哪裡」，但總會得來相同的回應「看你想要往哪裡都行」，男網友相當疑惑，女生在這當下是如何思考的，因此他特別來力求各位老司機的迴響。

男網友與自己女伴進行活塞運動時，經歷猛烈搖晃與突刺後，總會在泉水幾乎快湧出時，詢問女伴希望自己瞄頭往哪個部位噴射，卻都只得到相同的回覆「看你想要往哪裡都行」，男網友相當疑惑，女伴是否當下只是配合而已，並非有任何的思考，因此他特別來力求各位老司機的經驗分享。

網友紛紛給予回應，「你沒事跟自己手說話幹嘛」、「覺得隨便 被射又沒感覺」、「射套子裡啦問屁問，大概在想這個吧」、「在想我不要當媽媽」，也有網友覺得可能無法思考，「應該沒辦法思考啦！所以趁機射平常不准射的地方」。

(中時電子報)