美國兩棲突擊艦好人理查號(USS Bonhomme Richard,LHD-6)在上周嚴重失火，大火延燒4天才撲滅，已有調查人員進到船內勘災，全艦可謂滿目瘡痍。

美國海軍時報(Navy Times)報導，星期日，Twitter用戶@Osinttechnical收集了好人理查號火災後的照片，並發佈在Twitter上，之後得到美國海軍的證實。

好人理查號裡還看的到一些工作人員的安全帽。(圖/military times)

美國海軍作戰司令官邁克·吉爾迪（Mike Gilday）說，目前還沒有決定好人理查號是否就此報廢，以美國的國防工業，是可以把它修復到再次適航，但是他個人認為，這可能不值得。

Go inside charred interior of Navy ship that burned for four days

好人理查號是在聖地亞哥的造船進行升級工作，主要是讓軍艦能夠停降與容納F-35B戰鬥機。在此之前，所有胡蜂級突擊艦都是為AV-8B戰機的收容而設計的，因此需要大幅度的更改，目前僅有胡蜂號完成改裝。

這場大火是施工的焊接不慎點燃艙間易燃物造成，由於軍艦的消防系統也因為大修而失效，消防管線內的消防泡沫與消防氣體都已被抽走，導致軍艦喪失自動滅火能力。大火燒毀了好人理查號的艦橋與前桅杆，艦內溫度達到1200度。

不幸中的大幸是，沒有消防人員喪生，僅有數十名海軍官員和消防員受輕傷，主要是體力消耗和煙霧吸入。

(中時電子報)