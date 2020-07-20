曾榮獲總統教育獎、現任新北市青年諮詢委員的胡庭碩，罹患脊髓性肌肉萎縮症，俗稱「漸凍症」。他19日在臉書發文，控訴遭三重客運公車駕駛以「電動代步車不是輪椅」為由拒載，三重可運對此也出面回應，駕駛則感到非常抱歉。

胡庭碩凌晨在臉書發文表示，他昨日上午4點起床，上了一整天班，太想回家睡覺了，電動代步車也只剩最後一格電，今日凌晨0時15分，他好不容易在捷運蘆洲站等到857號公車，駕駛卻以「電動代步車不是輪椅」為由不讓他上車，當時胡庭碩錯愕又傷心，表示自己「連哭的力氣也沒有」，幸好10分鐘後又來了另一輛857號公車，才讓他順利回家。

胡庭碩對此表示，「我非常想要同理司機，但面對自己不知道的規則，不是打電話去總公司問，而是選擇在凌晨半夜把我丟在路上，我真的請你告訴我，是不是不夠有同理心，我的心真的太累了，我的精神真的要崩潰了。」

根據《三立新聞》報導，三重客運協理高燦煌表示，該車駕駛錯認電動輪椅車為電動代步車，對該名乘客感到非常抱歉，將針對公車司機行車服務缺失，進行再教育訓練及行政處分，事後也將與該車駕駛一同當面向乘客致歉。

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(中時新聞網)