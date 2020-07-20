台灣疫情趨緩後，民眾出遊意願大增，相對刺激國內深度旅遊市場，多家星級飯店業者推出不同「主題性」的住房專案，提供房客童趣的旅遊體驗，台中大毅老爺行旅攜手藝術家，創造2款厭世臉公仔—「阿尼」、「阿梨」，打造療癒可愛的主題客房，一開門迎面而來的是卡在窗框裡的阿梨，吸引不少年輕客群訂房、打卡，目前7、8月的假日時段幾乎滿房，業者建議可避開旅遊人潮，周一至周三仍有部分空房可訂。

以「阿尼」及「阿梨」兩隻小怪獸為主題，台中大毅老爺行旅內的ZEBRA餐廳，即日起至8月2日止期間限定『梨不開的美味盛宴』，於午、晚間推出共享套餐，雙人每套1680元起，4人共享套餐只要3680元起，主廚將當季新鮮的在地食材如：東勢水梨、麻竹筍、客家桔醬、新社香菇等，以義法烹調手法呈現，從沙拉、前菜、湯品、主菜到甜點，創造符合夏季節令的料理。

台中老爺行旅策展負責人Candy表示，「我們想要讓所有在真實世界的大人們，重新找回自己遺忘許久的童心」，展覽與東勢區農會合作，串聯出遊景點、伴手禮，推廣當地農產、美景，並攜手2位分別來自宜蘭及高雄的藝術家，離鄉背景現已定居台中的他們將東勢遊客中心翻玩為遊樂園，以東勢夏季盛產的水梨發想，創造圓滾滾的水果怪獸—阿梨，展覽主題圍繞在離鄉的阿梨在東勢結交眾多好友，還跟麻吉「阿尼斯特」探訪秘境美景、享受在地美食。

於互動展覽場「梨鄉背景」則有4、5顆350公分大的阿梨與阿尼巨大圓球，供民眾拍照，現場還推出本次展覽限定之周邊商品，於指定攤位購買水梨或農友自製產品，消費滿200元可享一只加購價129元的限定提袋（內含阿尼X阿梨私房遊程地圖及友情相伴明信片）。

「享樂梨程 旅人限定住房專案二選一」即日起至8月底止，一泊一食住房專案—雙人住宿乙晚含早餐，平日3188元起，一泊二食住房專案—雙人住宿乙晚含午間或晚間『梨不開美味』套餐＋早餐平日4288元起，適用於國旅安心補助及振興三倍券，周六及連續假期須加價500元。

(中時 )