一位民眾在網路上分享，在服飾區撿到一件「打到骨折」的名牌衣。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

有網友還發現，這件男裝羽絨背心官網售價竟然還是4997元，直呼「買到2900超便宜的」。(摘自臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多（COSTCO）商品眾多，囊括進口與國內特色商品，深受民眾喜愛，在賣場內，更販售不少「量販價」名牌，相當划算。一位民眾在網路上分享，在服飾區撿到一件「打到骨折」的名牌衣，網見驚人價格直稱讚原PO「買到賺到」！

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，「內湖店挖到打到快骨折的北臉背心」。該產品其實是過季的冬季羽絨背心，再現在炙熱的夏天可穿性不大，不過有不少識貨民眾發現衣服吊牌價格竟只要「2990元」，紛紛表示「便宜欸，北臉的品質不錯，可以穿」、「北臉2900，超便宜欸」、「這件很品質不錯，原價的時候我有買......」、「買到賺到」、「這價格很可以了！」

而且有網友還發現，這件男裝羽絨背心官網售價竟然還是4997元，直呼「買到2900超便宜的」。其他人也認為，就算現在買起來放，也很划算，「以後出國穿的到。」

不少人詢問原PO「還有嗎？」，但有內行解釋，表示這衣服應該是線上購物退的，數量恐怕不多，而且有人發現吊牌上有星號，表示「看item*，是最後一批了，要買要快。」

(中時電子報)