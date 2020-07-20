台中市南屯區環中路5段近新民巷附近，19日晚上9時52分發生一起汽車撞中央分隔島翻覆案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

今天晚上近10時，南屯區環中路5段近新民巷忽然傳出「碰！」的巨大撞擊聲，附近民眾在入夜後聽到巨響嚇一跳。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯區環中路5段近新民巷附近，19日晚上9時52分發生一起汽車撞中央分隔島路燈翻覆案，車子因衝擊力太強，撞翻成倒栽蔥，汽車零件與車內物品飛散街道，幸好車主只有擦傷，但另名車主剛好開車行經該地，壓到碎片彈起，造成左前保險桿擦損。

今天晚上近10時，南屯區環中路5段近新民巷忽然傳出「碰！」的巨大撞擊聲，附近民眾在入夜後聽到巨響嚇一跳。

警方初步調查，19歲黃姓男子駕車由黎明路一段，沿著環中路五段快車道，行駛往龍富十路方向，車子開到環中路5段近新民巷口時，左前方的車頭，忽然碰撞到中央分隔島路燈後造成翻車，汽車翻成四腳朝天。

另一輛由21歲林姓男子駕駛的汽車，剛好開車行經該地，經過時壓到碎片彈起，造成左前保險桿擦損，台中市警察局第四分局春社派出所及交通分隊員警獲報立即到場處理。

這起交通事故，造成撞分隔島的黃姓駕駛左手擦挫傷，而遭無妄之災，差點被波及的林姓駕駛，車子稍微受損，人幸未受傷。

警方針對兩名駕駛進行酒測，酒測值為零，都無酒駕情形，由於路口監視器照不到事故位置，兩車也都未裝設行車紀錄器，沒有交通案發時的影像，尚待交通大隊分析肇禍原因，進一步釐清責任。

(中時 )