吐司控集合～年度最夯的『嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店』自首間旗艦店開幕就廣受歡迎，為滿足眾多吐司迷的需求，將與世界巧克力大賽獲獎的福灣巧克力聯名推出台北101二店限定口味「福灣巧克力生吐司」！只有8/18起每周二會限時限量在台北101二店出現，吃貨們請立刻筆記！

第二間分店除了販售兩大明星商品－無蛋無奶保持麵包濕潤度湯種製法的「極美自然吐司」，以及添加北海道牛奶、法國鮮奶油、蜂蜜經長達18小時低溫發酵使用中種製法及湯種製法的「極生奶油牛奶吐司」之外，更與「福灣巧克力」聯名，推出帶有可可天然果香尾韻的巧克力吐司，口感軟綿帶Q，直接吃就非常好吃！

日本激夯嵜本生吐司推「福灣巧克力」限定口味！軟綿Q感太療癒（圖／楊婕安攝）

其實生吐司的「生」並非吐司的熟度，而是「天然感、不外加任何東西就超好吃的吐司麵包」。生吐司擁有細緻輕薄的吐司邊，咀嚼起來Q彈濕潤毫不乾澀，不管大人小孩都可以輕易品嚐的高質感美味。這次與最具在地風土魅力的「台灣一號屏東黑巧克力 62%」合作，堪稱最甜蜜的華麗聯名。

日本激夯嵜本生吐司推「福灣巧克力」限定口味！軟綿Q感太療癒（圖／楊婕安攝）

日本激夯嵜本生吐司推「福灣巧克力」限定口味！軟綿Q感太療癒（圖／楊婕安攝）

同時店內也引進15款嵜本SAKImoto Bakery特製果醬！融合15種不同的食材結合糕點工匠的感性與技巧，更有如珠寶一樣閃爍耀眼的果醬，目前在台北旗艦店銷售前五名分別為：牛奶煉乳、草莓、藍莓、開心果以及玫瑰覆盆子，搭配剛出爐的鬆綿吐司真的是原汁原味的大阪風味呢！

日本激夯嵜本生吐司推「福灣巧克力」限定口味！軟綿Q感太療癒（圖／楊婕安攝）

日本激夯嵜本生吐司推「福灣巧克力」限定口味！軟綿Q感太療癒（圖／楊婕安攝）

(中時電子報)