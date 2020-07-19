國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁19日上午和國民黨主席江啟臣以及同黨議員一起爬高雄柴山，對於媒體問到「韓國瑜有允諾說，如果需要協助的話，會出來幫李眉蓁站台」一事，江啟臣回應，絕對百分之百歡迎，陸陸續續都在安排當中、都會安排。

江啟臣表示，黨內所有同志先進，包括過去所有從政同志，願意來幫忙李眉蓁的，絕對百分之百歡迎，陸陸續續都在安排當中。都會安排，包括韓市長、14縣市首長，像昨天金門縣長有來站台，今天中午張麗善也會來高雄，下周李眉蓁總部成立，也會有其他縣市長來，都會全力輔選。

江啟臣說，今天就有台北市來的黨籍議員，他們昨晚就下來逛夜市，今天又來陪爬山，全黨上下大家同心協力，就是要守護高雄，共同支持李眉蓁，讓她順利當選，讓高雄未來有更穩定的前途。

至於對手，江啟臣表示，從罷免開始到現在補選，民進黨一直都是啟動國家資源，也算是另類的國家隊。

針對李眉蓁之前將媽祖講成佛祖一事，李眉蓁澄清，無論是媽祖或佛祖，她相信都會保佑，但把2個問題連在一起斷章取義醜化她真的太過分，她覺得民進黨除了會醜化對手，不知道還可以用什麼方式還選舉，她也呼籲對手，大家日後好相見，希望現在能留1個情份。

(中時電子報)