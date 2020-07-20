國民黨籍高雄市議員邱于軒今（19）日由「比特王」釋出一段影片，是邱于軒在高雄市議會追著高雄市政府官員問市政，只見市府官員一會停下來，一會又急忙離去。網友認為，今天如果是韓國瑜這種對話的畫面流出，一定被綠營打到變豬頭。

「比特王」釋出畫面顯示，邱于軒議員欲跟高市府官員討論關於幼兒園的陳情書，但只見市府官員停下來聽一會後，即表示還有事情而急忙離去，也說教育局有在處理，隨又離開，又說後續由主管機關陳情，教育局也知道陳情了。

邱于軒要求好好聽3分鐘，市府官員因此停下腳步聽邱于軒陳情，隨後由教育局官員像邱于軒解釋後續處理方式。

有網友留言回應，今天如果是韓國瑜這種對話的畫面流出，一定被綠營打到變豬頭。且人家有近百萬罷韓民意，你提80幾個家長！邱議員還奢求3分鐘？

按高市議員邱于軒近日一連踢爆2家幼兒園不當管教，市府也因查證屬實，對園方進行裁處，但日前六大幼補教團體聯合開記者會，批評議員作秀；對此，邱于軒12日深夜在臉書貼文回擊，要求六大幼補教團體公開道歉，否則她將採取法律行動。

(中時電子報)