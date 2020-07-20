【回憶殺】大家還記得鍾真嗎？她出過性感寫真，甚至全裸拍攝三級片，被封為90年代最佳豔星。不過，當她試圖想把衣服穿回來時，卻不被演藝圈接受，最後她漸漸淡出，成為平凡的人妻。

鍾真1979年出生在父母失和的家庭，她從小被寄養在外婆家，鮮少獲得父母的溫暖，後來母親再婚，將她接回來一起生活，原本以為終於有健全的家了，沒想到希望再度落空，15歲的年紀，她便獨自離開母親自食其力。

16歲時，她懷抱著明星夢，先是拍了性感寫真集，後來受到導演王晶青睞，18歲拍了處女作《蜜桃成熟時1997》，她大膽全裸入鏡，又不失清純氣息，在當時引起轟動，同年又登上《花花公子》雜誌中文版封面，開啟了她的豔星之路。

鍾真拍三級片暴紅。（圖／中時資料照）

鍾真陸續出演王晶執導的三級片，像是《玉蒲團之官人我要》、《強姦2 制服誘惑》等，成為香港三級片的代表人物。當被媒體問到如何看待三級片時，鍾真總是不以為意的表示為了賺錢、維持生計，跟一般的工作沒有差異，都是為了生存罷了。而她暴紅後，不聞不問的父母突然主動聯繫，詢問是否賺了許多錢，讓鍾真心中百感交集。

某年，鍾真看到舒淇擺脫三級片、成功穿回衣服，開始動了轉型的念頭，她宣布改名鍾甄，希望能仿效舒淇，但絕不裸露的原則，讓她收入大幅遞減，2002年拍攝《鳥來伯與十三姨》時，和澎恰恰傳出緋聞，雖然遭到雙方否認，仍被迫退出劇組，後來接到的節目通告，幾乎都是清涼為主，使鍾甄對演藝圈很失望，逐漸淡出螢光幕。

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)