奈及利亞叫車應用程式Gokada創辦人沙雷（Fahim Saleh）日前被發現遭砍頭、四肢遭肢解陳屍於紐約公寓，沙雷前助理哈斯皮爾（Tyrese Haspil）涉嫌重大，不過哈斯皮爾在案發後似乎還有心情開趴，監視器畫面拍到他手拿氣球，準備為女友慶生。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國版《太陽報》（The Sun Us）報導，叫車平台Gokada創辦人沙雷14日被家人發現陳屍紐約下東城一棟公寓的7樓豪宅，沙雷膝部以下、肩膀以外、以及頸部以上遭肢解，頭顱、手臂、小腿等被裝進塑膠袋中，一旁的電鋸還插著電。

Tyrese Haspil Spotted Buying Party Balloons After Killing His Boss Fahim Saleh https://t.co/S63jv6NDpI — MaybachMedia.com ✪ (@maybachmedia) July 19, 2020

紐約警方17日將沙雷前助理哈斯皮爾逮捕歸案，監視器畫面顯示，13日下午，一名罩住頭的男子跟隨沙雷進入公寓電梯，並且在沙雷進入公寓時，以電擊槍電暈沙雷，據信該名男子就是哈斯皮爾。根據紐約市法醫辦公室（NYC Medical Examiners office）的報告，哈雷的頸部及身體共有5個地方被刺傷，手臂及左手也都有傷口。

不過哈斯皮爾在案發後似乎還準備開趴，多個監視器畫面顯示，案發後，哈斯皮爾和一名神秘女子在案發現場外2公里內的街上蹓躂，15日當紐約警方在公寓仔細蒐集嫌犯線索時，監視器畫面還拍到哈斯皮爾手上拿著3個金色氣球，女子也陪伴在一旁，女子據信是他的女友。3顆氣球分別為2及愛心形狀，由於哈斯皮爾1月才度過21歲生日，報導指出，哈斯皮爾應該是準備為女友慶生。

消息人士透露，哈斯皮爾使用沙雷的信用卡為女友購買生日氣球，女友揹的皮製托特包也是哈斯皮爾使用沙雷的信用卡為她買的。

不僅如此，警方調查發現，犯案現場遺留的電擊槍以及清潔用品，也都是在附近一家店面由沙雷的信用卡購買，哈斯皮爾及女友曾被拍到出入這間商店。

執法人員描述哈斯皮爾是「新版美國殺人魔」，只是比較笨。

(中時電子報)