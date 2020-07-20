老闆娘康銀足即使最後一天，仍仔細為上門顧客理髮。（李宜杰攝）

不少舊雨新知今日也上門光顧，指定要享受最後一次洗髮服務。（李宜杰攝）

太平洋理髮廳有特殊的「前台式洗髮槽」為客人清潔。（李宜杰攝）

太平洋理髮廳今日熄燈，營業將近一甲子。（李宜杰攝）

店內最高齡的理髮師為80歲的理髮阿姨林秀琴。（李宜杰攝）

太平洋理髮廳捐出理容椅與理髮器具供典藏，在溫馨中正式熄燈。（李宜杰攝）

坐落於台南市中西區民生路，開店逾半世紀的「太平洋理髮廳」，因屋主不再續租，再加上男士理髮漸趨式微，於今日（19）晚間正式熄燈。全盛時期共有27位理髮師，如今只剩5位理髮阿姨守護老店，不少老顧客今日特地上門體驗最後一次服務，並帶上禮物祝福阿姨們「退休快樂」，現場氣氛溫馨感人。

太平洋理髮廳創立於1966年，原店面位於中西區新美街，隨後搬至西門路大舞台，最終落腳民生路，並由現任老闆娘康銀足接手，帶領一幫「好姐妹」打拚至今。

康銀足表示，除了一般的理髮、刮鬍，店裡的招牌手藝是「剃耳毛」，可以把客人耳邊的細毛修得一乾二淨，最後再以店內特有的「前台式洗髮槽」為客人清潔。康銀足說，這裡絕對不輸時尚髮廊，所有服務一次到位，「看客人常常睡著就知道多舒服！」

店內最高齡的理髮師為80歲的理髮阿姨林秀琴，她回憶，早期剪一次頭髮只收25元，小孩來剃頭送牛奶糖、優酪乳，大人來則送金龍牌香菸，雖然目前理髮已漲價至200元，但周到服務仍讓不少老顧客一訪再訪。

另一位待了45年的「阿枝姐」則稱，開店至今顧客都習慣以「號碼」稱呼理髮師，全盛時期高達27號，店內共有2排理髮椅，如今僅剩5號，「一輩子的青春都奉獻給了它！」

今日最後一天開張，中午時分，已故「2號理髮師」的女兒徐小姐帶著禮物上門祝福，阿姨們紛紛上前相擁、感動落淚。徐小姐稱，「媽媽託夢給我，叫我一定要見太平洋的姐妹們一面！」於是捎來祝福，「她們是比家人還親的家人。」

中西區公所今日晚間7時為太平洋理髮廳舉辦謝幕惜別會，理髮廳也捐贈理容椅與理髮器具供區公所典藏。台南市長黃偉哲晚間現身惜別會，他表示自己日前才來剪頭髮，打趣說「剪太帥了，回家後媽媽都不認得！」黃偉哲也稱，天下無不散筵席，盼理髮阿姨們未來一切順利。

(中時 )