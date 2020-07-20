台股指數近期不斷往上推升，7/15來到12320波段高點的位置，不過就在台積電法說會前夕，外資在期貨淨多單悄悄地跌破3萬口大關，雖然台積電為盤面最重要指標，但電子股卻有種無法雞犬升天和雨露均霑的狀況，即使政府也決定國安基金不退場，但也免除不了電子股走勢開始分歧，大部分的人已經開始陷入賺指數賠差價的狀況，究其原因除了大盤成交量逐漸遞減之外（跌破2000億），很多股票都開始爆出大量，這時候就要小心是否有人逢高調節股票，畢竟就目前大盤位置並不算低，雖然觀察美元指數仍處弱勢，資金依然有可能亂竄，但個股已經無法齊漲齊跌，因此目前慎選投資組合就非常重要。

兩周前我們曾推薦綠電（太陽能和風電），結果聯合再生和茂迪在這兩周都有2-3支漲停的表現，風電的永冠ky和上緯投控股價也都不斷創新高，因此在對的時間選到對的股票將會是非常重要。

由於時間點已經來到季報甚至半年報公布的時間點，第二季新台幣所處的位置是往上升值，所以對於電子股而言，將面臨匯兌損失的危機，從創意公布Q2財報只有0.27元已經受到影響，加上大立光也說第三季的能見度不佳，若大立光不好，表示手機產業Q3可能也不好，那麼就這樣來看，有一半以上的電子股在現階段不能買。但因為資金會找去處，在很多電子股和生技股經過飆漲之後，市場將會進入理性的選擇，且再依風險度考量，很多傳產股可能是目前大盤陷入震盪整理過程中不錯的選擇。

本周投資建議以下幾檔傳產股，分述如下：

三陽工業（2206），今年已經有數檔資產股創波段新高，如士紙、泰豐、國產、三洋電等，就三陽工業而言，去年獲利約2.7元，尤其本業今年機車市佔率從去年三陽20.5%vs.光陽31.8%到今年前6月三陽28.6%vs.光陽34%，有大幅成長，

今年Q1也有0.76元，比很多電子股獲利更好，而且台灣＋大陸＋越南土地開發利益將有500億，將具想像空間。

榮成（1909）和正隆（1904），國際工業用紙價格處於上漲趨勢，有助於其營收推升，特別是正隆Q1獲利0.76元，也是比許多電子好，Ｑ2營收還成長，相信上半年獲利也不會太差。

國際銅價也創新高，對於電線電纜業將是正面，其中大亞（1609）除了本業將成長之外，也跨入綠電如太陽能發電，Ｑ1已獲利0.24元，本益比偏低。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

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(中時電子報)