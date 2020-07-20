大陸CBA官方19日凌晨突然無預警公告，宣布CBA總裁王大為以「個人因素」自行請辭，目前暫由競賽總裁張雄代理職務，根據大陸網站《搜狐》爆料，王大為所謂的「個人因素」，其實是跟自己特別助理韓夢薇偷吃被抓，兩人都是已婚人士。

王大為是在去年5月24日成為CBA公司史上首位總裁，沒想到還沒做滿14個月，就突然宣布請辭，他在最近還曾受訪表示，如果疫情進一步受到控制，CBA在季後賽期間，有可能開始考慮售票，沒想到話還沒講完幾天，他就自行請辭。

整個請辭風波的起因，是CBA最近復賽選在青島進行封閉賽區，王大為與韓夢薇也入住當地酒店，沒想到13日晚上，兩人正在房間偷情之際，韓夢薇的老公直接破門抓姦，事後相關人士透露王大為的額頭明顯腫脹，韓夢薇也神隱了。

所以外界很清楚兩人之間發生什麼事，也知道這次偷吃被抓風波，會對CBA帶來多大的負面影響，畢竟去年5月王大為接下CBA總裁位置，還是靠CBA董事長姚明的推薦，再交由董事會通過，CBA當然說什麼也不想讓風波繼續擴大。

CBA總裁特別助理韓夢薇。(取自網路)

(中時 )