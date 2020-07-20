澎湖足球委員會主委陳雙全表示去年迷你足球協會到澎湖推廣時，民眾反應良好，今年特地將場地選在足球風氣盛行的中興國小體育館。（迷你足球協會提供）

一年一度的全國迷你足球賽在新冠肺炎疫情趨緩後的首站，準備前往離島澎湖，今年度的訴求是「22縣市，足夢踏實」，透過座談會講習與實際體驗，讓更多澎湖基層老師及教練更認識五人制足球規則及教學，目前報名參賽隊數多達24隊，比起去年的15隊成長了60％。

迷你足球協會秘書長張武業表示，迷你足球包含幼兒園組及國小低年級組，有些可能是首次參賽踢足球的小朋友，可藉由活動讓他們愛上足球；澎湖足委會主委兼縣議會副議長的陳雙全，在開幕致詞中指出，由於去年迷你足球協會來澎湖推廣時民眾反應良好，今年特地將場地選在足球風氣盛行的中興國小體育館，避免去年在室外舉行飽受風吹日曬，他也計劃在最短的時間內將島內的足球運動由推廣走向競技，讓澎湖子弟兵有機會在高強度賽事中露臉。

本屆國小迷你足球賽參賽人數的成長，使得澎湖儼然擺脫「足球沙漠」稱號，去年接觸足球的西溪國小鄭僑苹，因為學校體育課老師的指導，初次體驗足球帶來的樂趣，便一頭栽進足球的世界，她的媽媽也因為寶貝女兒在學習足球的過程中有體力及壓力的宣洩管道，生活管理及教育上更加輕鬆。

澎湖足委會及迷你足球協會這二年在澎湖大力推廣足球，澎南國中有望成為當地首支青少年足球隊，打算進軍國內正式聯賽，澎南國中校長藍淞地表示，去年迷你足球協會舉辦的國小世界盃後，澎湖許多國小足球隊爆炸性成長，學校接到許多家長的詢問籌組校隊的消息，為了留著人才，藍淞地與澎湖科技大學教授陳正國、2位來自台灣師大女足隊的年輕教練，共同拜會教育處處長蘇啟昌，期許邀請國手級教練入校指導五德國小及澎南國中，鼓勵更多中小學投入足球運動。

(中時 )