航源FC日籍選手下野淳（右二）踢進本季個人第一顆進球。（中華足協提供）

2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽昨天展開第二循環第四輪賽事，輔仁大學足球場上演目前聯賽排名第三的航源FC，於主場迎戰排名第七的銘傳大學，賽前雖然現場下起雷陣雨，比賽開踢後雨勢逐漸停下，航源FC靠著兩位外籍好手活躍表現，2比0氣走銘傳大學。

開賽不久，銘傳大學在一次防守下後場大將謝朋龍不慎受傷，航源FC把握機會，憑著持控球率較高的優勢多次組織攻勢，第33分鐘航源FC日籍選手下野淳一次禁區左路高吊遠柱想做給隊友，球卻越過隊友直接進入球門，助隊帶著1比0領先進入下半場。

銘傳大學屋漏偏逢連夜雨，換邊再戰後藍浩宇在一次爭球拚搶下領到第二張黃牌下場，造成銘傳大學陷入少一人的劣勢，雖然拿到幾次零星的定位球機會，但無法找到機會攻破航源球門；航源FC雖然「11打10」並且創造多次攻勢，但始終欠缺臨門一腳，補時階段再獲角球機會，球開進禁區內，由巴西籍選手盧安將球送入門內，以兩球之差鎖定勝利。

台鋼姚克錡（左）與進球的隊友班奇（右）擊掌。（中華足協提供）

在國立體育大學足球場賽事，台灣鋼鐵出戰台中FUTURO，台灣鋼鐵在比賽第15分鐘的定位球機會，由姚克錡將球吊入禁區，由後方跟上的海地籍隊友班奇（Jhon Miky Benchy Estama）將球踢進球網，取得關鍵進球，並靠著這一球1比0獲勝，賽後台灣鋼鐵總教練羅智聰表示：「球員都完成了自己的工作，才能拿下這場比賽，不過我們在門前的把握度，需要再進一步努力。在第一循環球隊表現並不理想，我們也沒本錢輸球，接下來的比賽要盡可能拿下每一場勝利。」

其他場次部分，高雄國家體育場高市台電主場與紅獅FC一戰，紅獅下半場差點爆冷拿下比賽，但高市台電冷靜追平後，在補時階段憑著林建勛的12碼罰球，以5比4驚險拿下勝利，繼續保持聯賽龍頭位置；而在銘傳大學足球場進行的北市大同對戰璉紅台體的比賽，北市大同演出「煙火秀」，在張豪偉與安以恩雙雙「梅開二度」的表現下，7比1輕取璉紅台體。

(中時 )