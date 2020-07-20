長者樂開懷！海山獅子會永和辦共餐 00:122020/07/20 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市海山獅子會會長游景明暨全體獅友與永和區中興里辦公室舉辦長者共餐活動。（主辦單位提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市海山獅子會會長游景明暨全體獅友與永和區中興里辦公室舉辦長者共餐活動。（主辦單位提供） 新北市海山獅子會會長游景明暨全體獅友與永和區中興里辦公室舉辦長者共餐活動。（主辦單位提供） 新北市海山獅子會會長游景明暨全體獅友與永和區中興里辦公室舉辦長者共餐活動。（主辦單位提供） 新北市海山獅子會會長游景明暨全體獅友與永和區中興里辦公室舉辦長者共餐活動，邀請區內長者齊聚，不僅共餐更藉此增進彼此間感情，現場還有血糖篩檢等服務，鼓勵長者外出多活動一起動健康。 游景明指出，獅子會本著服務社會的精神，長期關懷弱勢、長者等，特地與中興里長林東誼合作，期許區內長者們都可以健康樂活，藉由共餐增進彼此間的感情。他也呼籲，新冠肺炎疫情趨緩，長者多參加共餐活動，有益健康、多結交朋友。 林東誼說，中興里辦公室舉辦長者共餐多年，感謝獅子會協助，讓長者們備感溫馨。 (中時 ) #長者 #獅子會 #中興 #活動 #健康 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 辣妻「5年生4胎」 他凍未條從月租53萬豪宅搬回舊屋 - 娛樂 拿2000給老婆領三倍券...他入手一看信封崩潰 網：快打1988 - 生活 徐國勇逛夜市4千元三倍券買小吃 宅神驚吐一句 - 生活 嫁對了！林志玲婚後生活曝光 國民姊夫AKIRA一句話閃爆 - 娛樂 3大美企慘了！驚爆華為出狠招大復仇 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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