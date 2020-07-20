新北市海山獅子會會長游景明暨全體獅友與永和區中興里辦公室舉辦長者共餐活動。（主辦單位提供）

新北市海山獅子會會長游景明暨全體獅友與永和區中興里辦公室舉辦長者共餐活動。（主辦單位提供）

新北市海山獅子會會長游景明暨全體獅友與永和區中興里辦公室舉辦長者共餐活動。（主辦單位提供）

新北市海山獅子會會長游景明暨全體獅友與永和區中興里辦公室舉辦長者共餐活動，邀請區內長者齊聚，不僅共餐更藉此增進彼此間感情，現場還有血糖篩檢等服務，鼓勵長者外出多活動一起動健康。

游景明指出，獅子會本著服務社會的精神，長期關懷弱勢、長者等，特地與中興里長林東誼合作，期許區內長者們都可以健康樂活，藉由共餐增進彼此間的感情。他也呼籲，新冠肺炎疫情趨緩，長者多參加共餐活動，有益健康、多結交朋友。

林東誼說，中興里辦公室舉辦長者共餐多年，感謝獅子會協助，讓長者們備感溫馨。

(中時 )