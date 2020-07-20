暑假來臨，國民黨中和區黨部主委張智倫與新北市議員陳錦錠8月3日至8月7日將舉辦英文夏令營，邀請Charlotte老師指導，招收國小一至三年級學生，有興趣民眾可以向服務處洽詢，利用網路報名。

主辦單位指出，8月3日至8月7日共5堂課，下午2時至4時，採網路報名，自即日起報名至7月27日截止，7月28日公布名單。夏令營完全免費，但須繳交500元保證金，「全勤」上完課後則會全額退還。

(中時 )