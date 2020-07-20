全程免費！中和英文夏令營8月3日登場 03:142020/07/20 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 暑假來臨，國民黨中和區黨部主委張智倫與新北市議員陳錦錠8月3日至8月7日將舉辦英文夏令營。（主辦單位提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 暑假來臨，國民黨中和區黨部主委張智倫與新北市議員陳錦錠8月3日至8月7日將舉辦英文夏令營，邀請Charlotte老師指導，招收國小一至三年級學生，有興趣民眾可以向服務處洽詢，利用網路報名。 主辦單位指出，8月3日至8月7日共5堂課，下午2時至4時，採網路報名，自即日起報名至7月27日截止，7月28日公布名單。夏令營完全免費，但須繳交500元保證金，「全勤」上完課後則會全額退還。 (中時 ) #夏令營 #報名 #網路 #7月 #英文 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 辣妻「5年生4胎」 他凍未條從月租53萬豪宅搬回舊屋 - 娛樂 韓國瑜終於現身 韓粉留言一面倒：我們想念您了！ - 政治 嫁對了！林志玲婚後生活曝光 國民姊夫AKIRA一句話閃爆 - 娛樂 徐國勇逛夜市4千元三倍券買小吃 宅神驚吐一句 - 生活 拿2000給老婆領三倍券...他入手一看信封崩潰 網：快打1988 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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