「詠丞悅幸福」主打買得起的蛋黃區，早鳥價還送北歐家具，為年輕首購族一圓買房子的夢想。（盧金足攝）

詠丞建設深耕大里，從別墅到大樓，多元而豐富，選地哲學就是能蓋出優質的房子。（盧金足攝）

台中市大里區人口發展快速，市府考量地方需求，重大建設陸續啟動，詠丞建設在大里塗城商圈，新推出建案「詠丞悅幸福」，主打買得起的蛋黃區，早鳥價還送北歐家具，為年輕首購族一圓買房子的夢想。

台中市府積極興建國民運動中心，推廣國人健康運動，目前有朝馬、北區、南屯等3座運動中心及港區運動公園已開放營運，大里、長春、大里等國運中心也將於近幾年陸續完工

，此外，為加速台74線快速道路增設「草湖匝道」工程，規畫動工，一旦通車後，將健全大里、霧峰區域路網。

詠丞建設執行長吳典融強調，超值的大里價值，不可同日而語的房價身價，在成熟商圈與交通建設持續挹注及大里軟體園區、大康橋計畫的利多推動下，相較台中市南區、南屯區，房價顯得相對親民的大里，成為今年台中房市熱區。

吳典融表示，「詠丞悅幸福」除了大里在地客層，也吸引草屯、霧峰與南區等購屋族，除了生活機能佳，建案社區規畫前後兩個花園，設有專屬機車停車位。

大里發展榮景，已有多家七期建商插旗大里推案，加上台中軟體園區帶來就業人口，更有住屋需求，詠丞建設看好大里發展，打造輕豪宅，還送北歐家具，帶動銷售買氣。

吳典融指出，「詠丞悅幸福」位在大里塗城商圈內，快速掌握塗城路與成功路兩大主幹道，區域內8校環繞6公園為鄰

，鄰近軟體園區與中興路麥當勞商圈，周邊有74號道與中投公路，占地利之便。

年輕家庭著重優質學區，「詠丞悅幸福」周邊八校環繞，十二年教育全都有，讓孩子輕鬆上學去，12年教育免煩惱，此外，社區坐擁與六座公園為鄰，享受健康環境，近距離的瑞和公園、瑞城公園，咫尺之距的仁化公園、塗城社區公園

，兼具教育與生物多樣性的竹子坑環保生態園區，及台中打卡新景點的東湖公園都在家附近。

社區公設是吸引購屋重要的條件，「詠丞悅幸福」規畫健康公設，全區以前花園、後花園的品味佈局，可以輕鬆穿過自然漫步回家，寧靜有氧的現代桃花源規畫，讓人隨時可以在大樹下、在綠茵旁、在健身房、在跑道處，享受與自己或與家人心靈交流的時刻，跟上綠色健康潮。

「只蓋買得起的好房子」，吳典融表示，詠丞建設多年來深耕大里，從2002年「瑤居軒」開始，到「詠丞大富」「詠丞臻豪」「詠丞大境」「詠丞大豐」及「悅森林」「悅品川

」，詠丞的建築作品多在大里，從別墅到大樓，多元而豐富

，選地哲學就是能蓋出優質的房子，提供住戶安全舒適的生活環境。

(中時 )