大智國小最高三人黃揚泰（左起）、陳威丞、楊宇翔都僅160公分左右。（大會提供）

108學年度第4屆全國國小籃球聯賽（EBL），男生組32強單淘汰決賽登場，3年前第1屆EBL冠軍桃園忠貞43比16輕取竹縣竹東，加上預賽戰績已經4連勝；2年前EBL亞軍台中大智35比15擊敗高市四維，加上預賽也累績3連勝，兩隊今天將在16強賽狹路相逢，爭奪8強門票。

大會第一「天龍軍」忠貞國小，陣中4名球員身高170公分以上，其中兩位身高183、180公分，身材高大主打禁區，16強賽對手最高3人都才160公分的「地虎軍」大智國小，又快又準也擅長切入，球風極端兩支勁旅，本季迄今兩度交手各贏一場，今天再相逢攸關晉級，可望掀起一波高潮。

忠貞國小教練熊德焜表示，球隊雖占絕對高度優勢，卻未必有贏球的把握，「小雙塔」183的曾冠華、180的劉宇庠，乃至鋒、衛好手張宇承、吳楀軒更一致同意，大智國小的小個兒球員很刁鑽，速度既快外線又準，又很喜歡切入。

大智國小教練檔黃建群、邱薇澔指出，隊上最高的楊宇翔、陳威丞、黃揚泰，都不到160公分，起碼矮忠貞「小雙塔」半個頭，禁區攻防肯定居下風，一旦徹底淪陷，恐只能面對輸球。

本季前，雙方先後在南友盃、泰山盃對壘過，前者忠貞贏、後者大智勝，差距都在十來分，代表兩隊穩定性都稍不足，表現起伏大，卻因此更難預測本季彼此最後一次卯上的輸贏。

大智國小陳威丞、後衛幸宇勝，都已被JHBL國中甲級名校北市金華相中，楊宇翔將先到苗栗大倫讀書，再另覓打球機會，黃揚泰等4人則就近讀台中育英，另一人進崇倫國中，都會有機會登上JHBL舞台。

(中時 )