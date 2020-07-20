南投5：06分規模3.9地震 最大震度彰化3級 06:172020/07/20 中時電子報 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投發生規模3.9地震 最大震度彰化3級(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天清晨5時6分發生芮氏規模3.9地震，地震深度25.1公里，震央位於南投縣政府西北方6.9公里（南投縣草屯鎮），最大震度彰化縣3級。 內容後續更新 (中時電子報) #發生 #3.9 #地震 #公里 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－別讓「新」南向重蹈「舊」南向後塵 04:102020/07/16 專題周報 達美Q3航班剩去年二成 04:102020/07/16 全球財經 六輕爆炸滾黑煙 遭罰500萬停工 04:102020/07/16 財經焦點 為撿車內掉落物 男子自撞路樹翻車四腳朝天 10:252020/07/16 社會 熱爆！焚風發威 台東飆破40度 17:262020/07/16 生活 陸軍OH-58D直升機 兩年發生3起事故 17:362020/07/16 軍事 台74線匝道驚傳火燒車 車流回堵數公里 23:202020/07/16 社會 夏日樂遊 海域險不可少 04:102020/07/17 投資理財 玩水不玩命 防溺10招保安全 04:102020/07/17 運動天地 銀光族孤獨感 3年增3.9倍 19:452020/07/17 生活 生活熱門新聞 拿2000給老婆領三倍券...他入手一看信封崩潰 網：快打1988 - 生活 徐國勇逛夜市4千元三倍券買小吃 宅神驚吐一句 - 生活 郵局賣三倍券加班費上億 網怒轟：政府不用腦只會大撒幣 - 生活 20日「動滋券」開放登記 一次搞懂4百萬份怎麼抽 - 生活 你中了嗎？農遊券第二波今12點抽籤 10大使用Q＆A整理 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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