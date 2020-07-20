時下是少子化的年代，愈來愈多人「把寵物當小孩」，每個月花費動輒上萬，締造每年約50億元的寵物商機，然而，本刊接獲爆料，直指屏東縣市充斥許多無照獸醫，許多家獸醫院存在著「借牌執業」的離譜現象；甚至還有獸醫師不在，由毫無經驗的老婆代打看診、造成寵物死亡的荒謬情形發生，不過，主管機關查獲後，大多輕罰結案，似乎無視珍貴的生命。

屏東市連日豔陽高照，7月13日中午本刊記者佯裝飼主，前往位於中山路一棟老舊透天厝的「屏安獸醫院」，該院由無照獸醫師韓源所開設。一進門映入眼簾的就是斑駁的手術燈以及雜亂的看診器具，許多設備還蓋著薄薄灰塵，牆上完全沒看到醫師執業執照和開業執照。

一位飼主帶著脫肛的病貓上門求診，就被告知韓源在動手術；大約10分鐘後，「動完手術」的韓源走出手術室，沒有穿醫師袍的他，手指還不斷滴著血。

屏東屏安獸醫院院長韓源並無獸醫師執照，卻長期在屏東地區為寵物看診。（圖／宋岱融攝）

韓源一看到籠內的貓咪，隨即粗魯的抓著貓咪的右腳，硬把牠拖出籠外，搞的貓咪不斷痛苦慘叫，就連飼主安撫時還被狠咬一口，韓源見狀立刻收手、躲閃一旁，並向飼主表示會擇日會替貓咪動手術，收了300元後便打發飼主離開。

本刊接獲爆料資料顯示，除了「屏安獸醫院」囂張無照行醫，另外還有屏東市內的「毛小孩動物醫院」，以及位於潮州的「國太獸醫院」和里港的「里鴻動物醫院」共有4家獸醫院引發爭議。

面對無照行醫等指控，屏安獸醫院院長韓源否認有無照執業，並稱獸醫院已經頂讓給別人，自己早就退居幕後當指導教授，但畫面會說話，韓源上週才剛幫寵物看診，但他仍辯稱那不是他。

位於屏東市的屏安獸醫院，環境髒亂、設備老舊，院長韓源長期無照執業，主管機關卻視而不見。（圖／本刊攝影組）

另一位被指無照看診的醫師陳勇稱則表示：「我是特殊案例，農委會認定我有獸醫資格。」還要記者別亂寫，「我有獸醫師執照，去屏東縣政府官網查詢就可。」

而被指獸醫師不在、由毫無經驗的醫師夫人看診，並造成動物死亡的里鴻動物醫院，一名自稱是院長的游小姐表示，「當時飼主的寵物死亡後，帶著警察前來逼迫我，當時因為有其他客戶在現場，為了趕快打發她走，才會開了診斷書，被防疫所開罰也很冤枉，已經在申請訴願。」本刊另致電毛小孩動物醫院，但至截稿前都無人回應。

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(中時電子報)