本刊接獲消息指出，屏東縣無照獸醫橫行，有些醫師無照執業，不然就是借牌行醫多年，卻遲遲沒有主管機關取締。知情人士透露，這些無照醫師及診所就是認為鄉下地區公家機關稽查人手普遍不足，加上多住著年齡層偏高的民眾，法令觀念薄弱，因此趁隙大賺黑心錢。

本刊直擊，屏東市的屏安獸醫院裡戴著老花眼鏡、腳踩拖鞋的韓源，就是無照獸醫的始祖，他一看到飼主帶著寵物上門，未穿戴手套就直接看診，且未要求飼主填寫任何資料。韓源老練的摸了摸狗狗後表示：「狗狗睫毛倒插感染，點個眼藥水就好」。講完話後隨即轉身拿了一罐藥水，放進沒有署名的藥包內，收費150元。

這時，恰巧一位飼主帶著寵物天竺鼠上門，只見韓源在未洗手消毒的情況下，同樣徒手抱起天竺鼠端詳，接著問診開藥，絲毫不擔心寵物間可能存在交叉感染的風險。

本刊調查，2014年曾有媒體報導，韓源收集死亡的烏龜龜殼做為「零件」，挽救性命垂危的烏龜，被稱醫術精湛，網路上也有網友推薦韓源專治爬蟲類的疑難雜症。

曾有媒體報導韓源收集死亡的烏龜龜殼做為「零件」，以挽救性命垂危的烏龜，也有網友推薦韓源專治爬蟲類的疑難雜症。（圖／翻攝屏安獸醫院臉書）

然而，事實上，屏東農專畢業的韓源，從未考取獸醫師執照，就這樣當了20多年的密醫。而韓源只要被人檢舉或是投訴，就會找上民意代表向主管機關施壓，才會讓主管機關竟視而不見。

面對無照行醫等指控，屏安獸醫院院長韓源否認有無照執業，並稱獸醫院已經頂讓給別人，自己早就退居幕後當指導教授，但畫面會說話，韓源上週才剛幫寵物看診，但他仍辯稱那不是他。

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(中時電子報)