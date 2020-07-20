屏東縣潮州鎮三進路上的「國太獸醫院」遭民眾指控內有「無照獸醫出沒」，本刊調查發現，該診所裝潢時尚、設備新穎，獸醫院由林子昇、游文球、藍德倫、以及陳勇稱等四人共同執業，但院內牆上僅掛出林子昇與游文球的醫師執照，其中陳勇稱確定是無照獸醫，已當密醫逾10年。

雖然沒有獸醫執照，陳勇稱過去因為救過流浪貓，曾躍上新聞媒體，還被稱為「俠醫黑傑克」；此外他長期免費下鄉為流浪動物義診，被民眾稱讚是位有醫德的獸醫師。

陳勇稱過去曾因為以「低溫手術」救過流浪貓，曾被新聞媒體報導，還稱他為「俠醫黑傑克」。（圖／報系資料照）

本刊調查，陳勇稱畢業於內埔農工，早期曾考上獸醫佐（獸醫助理），但因2005年獸醫佐制度被立法院廢止後，他又未在《獸醫師法》所訂定的法定期限內考取獸醫師執照，因此也失去獸醫佐資格，也就是說此後不能再幫動物看病打針。

據悉，陳勇稱原本在潮州鎮永昌路經營國太動物醫院，後來遭民眾檢舉後，今年6月悄悄的進駐三進路重操舊業，並「借用」林子昇與游文球兩人的執業牌照。

本刊直擊，一名飼主帶著毛孩前往「國太獸醫院」，填寫資料後，由護士引領下進入診間，由游文球與陳勇稱聯合問診，陳勇稱邊看診還自誇：「獸醫院由2位醫師聯合看診的制度，目前台灣還沒有幾家可以做得到，我們這裡媲美台大醫院的規模。」

陳勇稱原本開設在潮州鎮永昌路上的國太動物醫院，過去就曾遭民眾檢舉無照營業。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

在這場「聯合看診」中，陳勇稱可說主導一切。他一度抓起毛孩仔細端詳，接著宛如「老師指導學生」般的對游文球說：「你看牠眼睛紅腫，確定是感染了。」又對飼主表示：「我先幫牠清洗一下，再配個眼藥水就好。」

被指無照看診的醫師陳勇稱則回應：「我是特殊案例，農委會認定我有獸醫資格。」他還要記者別亂寫，「我有獸醫師執照，去屏東縣政府官網查詢就可。」本刊進入全國獸醫師執業、診療機構開業網站查詢，發現陳勇稱並不具有獸醫師資格，明顯自打嘴巴。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)