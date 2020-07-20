本刊接獲消息指出，屏東許多無照獸醫橫行，除了「屏安獸醫院」和「國太獸醫院」遭人檢舉無照行醫外，屏東市仁愛路上的「毛小孩動物醫院」，也爆出「借牌行醫」，該院的無照獸醫師林慶穎行醫多年，甚至遭到動物防疫所多次開罰10萬至15萬元，然而，可能因為被檢舉太多次，其防備心相當強，對於不熟的「患者」，都由另一位具有獸醫師執照的夥伴負責看診。

此外，屏東里港的「里鴻動物醫院」也遭人檢舉，飼主指控有次求診時，因為獸醫師不在，竟讓毫無動物醫療經驗的醫師夫人上陣看診，疑似因此讓寵物死亡，引發醫療糾紛，遭動物防疫所裁處9000元。

當里鴻動物醫院的藍德倫獸醫師沒空時，他老婆就會出面幫診療，但老婆並無獸醫師執照。（圖／讀者提供）

屏東縣獸醫師公會理事長林坤輝坦言，「無照獸醫師程度參差不齊，容易引發醫療糾紛，確實會造成外界不良觀感。」

屏東縣動物防疫所所長李永文表示，依據今年的資料，屏東縣共有81家獸醫醫療機構登記在案，已查獲2家獸醫院違反「獸醫師法」第30條規定，未取得獸醫師資格，或不具第16條第2項規定資格之獸醫師佐擅自執行獸醫師業務者，處以新台幣3萬以上15萬以下罰鍰，其所使用之藥械沒入之。」等規定，分別開罰10萬和15萬元罰鍰，另有一家獸醫院也查到違規，目前還在裁處中。

本刊記者查詢全國獸醫師執業、診療機構開業網站查詢，確實發現「國太獸醫院」的陳勇稱、「屏安獸醫院」的韓源，以及「毛小孩動物醫院」的林慶穎3人都不具有獸醫師資格。

面對無照行醫等指控，屏安獸醫院院長韓源回應，他否認無照執業，並稱獸醫院已經頂讓給別人，自己早就退居幕後當指導教授，但畫面會說話，韓源上週才剛幫寵物看診，但他仍辯稱那不是他。

另一位被指無照看診的醫師陳勇稱則表示：「我是特殊案例，農委會認定我有獸醫資格。」還要記者別亂寫，「我有獸醫師執照，去屏東縣政府官網查詢就可。」

而被指獸醫師不在、由毫無經驗的醫師夫人看診，並造成動物死亡的里鴻動物醫院，一名自稱是院長的游小姐表示，「當時飼主的寵物死亡後，帶著警察前來逼迫我，當時因為有其他客戶在現場，為了趕快打發她走，才會開了診斷書，被防疫所開罰也很冤枉，已經在申請訴願。」本刊另致電毛小孩動物醫院，但至截稿前都無人回應。

為遏止不肖業者魚目混珠，無照或是借牌行醫大賺黑心錢，動物防疫所呼籲飼主慎選合法登記有案獸醫師，如發現不法應立刻舉報，才能終止這些無良密醫囂張橫行，隨便拿動物生命開玩笑。

屏東市仁愛路上的「毛小孩動物醫院」，無照獸醫師林慶穎也是借牌行醫多年，甚至遭到動物防疫所多次開罰。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)