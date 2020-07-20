家住台東縣的孫中光（孫爸）人生路走得崎嶇，2個兒子阿策、阿湛患有中重度自閉症，太太則因承受不了照顧壓力，也得了憂鬱症，作為一家之主的孫爸一肩扛起所有責任。雖然外界看來孫爸無怨無悔的付出照顧，但誰能料到，他的命其實是靠2個兒子救回來。
孫爸表示，「每天都要工作，又要照護家裡的1大2小，說不累是騙人的」。所以等到家人都睡了後，他都會去買關東煮和高粱酒，再抽根菸，藉著喝酒抽菸舒壓。
2013年12月某日，孫爸照常利用家人睡覺後到外吞雲吐霧，此時阿策突然跑到外面找他，開口竟問爸爸，「我可不可以抽菸？」這句話讓擁有30多年菸齡的孫爸決定戒菸，「我永遠記得那一天，那句話真的比什麼戒菸貼片還有效果」。
誰知戒菸9個月後，另外一場災難已在慢慢醞釀。孫爸表示，阿湛睡相不好，有一晚阿湛睡到一半，突然一腳踢到孫爸胸口，導致孫爸胸腔異常疼痛，求醫結果竟是得了肺腺癌。
當下孫爸疑惑跟醫生表示早已戒菸，而醫生的答覆則是「好險你已經戒菸，又發現的早，不然再拖下去你的人生也差不多了」。所以他這條命算是被2個兒子救回來的，「他們就是我的救命天使。」
（《CTWANT》提醒您，抽菸影響口腔衛生，戒菸專線：0800-636363）
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(中時電子報)
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