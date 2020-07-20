在台東縣人稱「孫爸」的孫中光，他的2個兒子阿策、阿湛自小就患有中重度自閉症，太太因不堪照顧壓力也罹患憂鬱症，誰知身為一家主心骨的他，也在2014年被診斷出有肺腺癌，還好天無絕人之路，兄弟倆的幼稚園「園長阿嬤」呂秀蘭一口答應照顧2兄弟，之後更將2人當親孫子般疼愛。

孫爸罹癌後，頻繁到台北榮總就診，加上開刀和復原期，會有一段時間無法照顧兒子，為了能放心治療，孫爸找上社會處幫忙，但得到「2兄弟必須分開」的答案，孫爸不捨兒子分開，只能硬著頭皮求助園長阿嬤，「從來沒想過《星星知我心》的托孤情節會真實的發生在我身上」。

兄弟倆每晚固定到園長阿嬤家吃晚餐，餐桌上，阿策、阿湛分享當天所學的事情，氣氛溫馨愉悅。（圖／趙世勳攝）

「好在阿嬤全家人都願意照顧，不然最後的打算就是送他們（兒子）去專收自閉兒的教養院」。阿策與阿湛從此也養成每晚到阿嬤家吃飯的習慣。採訪當天，阿策和阿湛剛好從安親班回來，「阿嬤好、阿公好……」2人一進門就跟在場所有人打招呼，還熱情的邀記者一起用餐，非常有禮貌。

事實上，園長阿嬤早把兄弟倆視為親孫子，而阿策和阿湛也對園長阿嬤非常信任和依賴。值得一提的是，園長阿嬤的女兒現在開安親班，常會有小朋友去阿嬤家吃飯，「他們（小朋友）來也不會打招呼，就自顧自添飯吃了起來」。說到此，園長阿嬤臉上不禁露出驕傲又自豪神情，直言「阿策和阿湛，真的可以當其他小朋友的典範」。

阿策和阿湛因自閉症，很多幼稚園不願收，後來遇到「園長阿嬤」呂秀蘭才被接納，呂秀蘭說早視阿湛和阿策為親孫。（圖／趙世勳攝）

記者問園長阿嬤：「有沒有替阿策和阿湛的未來規劃？」結果這句話卻戳中園長阿嬤心中一直不願去面對的事，一瞬間，園長阿嬤的眼淚不禁奪眶而出，阿嬤哽咽的說：「我只希望他們好好的，因為我也老了，沒辦法一直陪在他們身邊。」不捨又無能為力的情緒表露無遺。

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(中時電子報)