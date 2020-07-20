在台東豐年國小擔任行政職超過25年的孫中光（孫爸），在知道2個兒子阿策、阿湛都有自閉症後，原本抱著得過且過的心態生活，直到自己得了癌症，才警覺萬一他不久人世，孩子們究竟有沒有辦法安穩的生活？因此術後，孫爸創立「台灣自閉兒家庭關懷協會」外，更決定提前退休，將退休金投入成立基金會，為台東的自閉症患者打造一個專屬避風港。

在治療兒子期間，孫爸發現台東醫療匱乏，許多自閉兒童錯過了治療的黃金時機，同時他也很清楚，「光靠善心捐助無法長久，實在不願這些孩子們未來的一生，只能靠伸手拿錢維生，必須要有自給自足的能力」，所以為了兒子和其他自閉兒的未來而成立協會，還與池上的陳協和米廠合作賣白米，一包賺15元。

關懷協會的院生薺萱坦言，「真的很感謝孫爸，這讓我發現，除了接受社會資源外，我竟然也能回饋給社會」。

孫爸目前身體狀況雖然還算良好，但畢竟世事難料，他也不知癌症何時會再「崛起」復發，所以年僅55歲的他決定提前退休，利用退休金成立基金會，建造屬於自閉兒的「共伴家園」，為了能達到這個目標，他每天都祈求老天，「只要能再給我10年，我希望能將一切打點好，看到共伴家園上軌道，孩子們都平安健康就好」。

自閉症懷協會院生忙碌的分裝「星願米」，整個過程讓他們很有成就感。（圖／趙世勳攝）

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(中時電子報)