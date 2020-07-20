曾被封為「景點沙漠」的桃園市中壢區，近年隨著眷村文創園區與改建自日式宿舍的故事館等陸續開放，加上年輕、有想法的老闆們所打造的風格小店，已經變得好拍又好玩囉！

桃園曾有許多眷村，儘管時移事往，但痕跡與況味仍在。此次的小旅行，便是從改編自白先勇小說的電視劇《一把青》拍攝地「馬祖新村眷村文創園區」開始逛起。

園區門口擺放著經過彩繪的小學生木椅，頗有童趣。（圖／于魯光攝）

馬祖新村 懷舊眷村味

「馬祖新村」是前第一夫人蔣宋美齡女士到馬祖前線勞軍時，為了穩定軍心，承諾安置在台軍眷，而後在中壢打造的眷村，建築採美式的放射狀配置。如今修復後的馬祖新村，保留了原有的灰瓦、紅磚、白條紅門及綠窗框等建築樣貌，並有不少風格獨具的選物店進駐，包括職人手作體驗店與親子故事屋等，以及輪番上陣的藝術特展、假日市集、音樂會與蚊子電影院，形成充滿懷舊風情的文創園區，來此拍攝情境美照，絕對能逛到意猶未盡。

晴天咖啡 彩繪好心情

距離馬祖新村約十二分鐘車程、位於中原大學附近的眷村老房，有一家「晴天咖啡」，老闆鄧銘敦原本在台北的咖啡店工作，後來返鄉在此創業，他說：「原本這一帶很久沒人住了，屋況破舊有如廢墟，我花了好一番工夫，才改裝成現在的樣子。」他找來專長壁面彩繪的「Hutopia鬍托邦」工作室負責人小杰，將咖啡店的牆面畫上色彩鮮豔、充滿童趣的彩繪，吸引不少人專程來拍有趣的互動照片。

「晴天咖啡」的外牆，以天氣為彩繪主題，吸引不少網美留影。（圖／于魯光攝）

晴天咖啡起初以手沖單品咖啡與義式咖啡為主要商品，應客人要求，才在菜單上加入鬆餅及蛋糕。「巧克力香蕉鬆餅」是老闆以自調配方烘烤而成，搭配淋上巧克力醬的香蕉跟巧克力冰淇淋，口感鬆軟帶脆、香氣十足；人氣第一名的蛋糕「伯爵千層」，每一口都吃得到獨特的茶香芬芳，跟咖啡超搭。

逗趣的塗鴉牆面，讓人少女心噴發。（圖／于魯光攝）

咖啡館旁的舊宅也被畫上塗鴉，拍照十分有張力。（圖／于魯光攝）

超夯冰飲 高顏值甜品

接著我們往中壢高中的方向前進，來到超夯的冰品飲料店「有食候。紅豆」。店家的彩色外牆頗有異國風情，內用區則有滿滿的乾燥花和背景牆，因此開幕不久就成為打卡聖地。雖然空間跟餐點盤飾都走網美風，但老闆娘貝貝十分講究食材，讓餐點好看又美味。

其中很受歡迎的「西瓜抹茶牛奶冰」，花蓮西瓜的清甜，與抹茶意外合拍，炎夏嘗來清爽沁涼；「巧克力香蕉烤棉花糖」以烤吐司襯底，入口交融成迷人的香甜滋味；而配色吸睛的「想渡假珍珠奶茶」，在蝶豆花牛奶中加入彩色珍珠，香醇順口。

「有食候。紅豆」的馬卡龍色調外牆，很適合拍攝文藝清新感的照片。（圖／于魯光攝）

日式宿舍 化身故事館

「巧克力香蕉烤棉花糖」將棉花糖與香蕉、巧克力粉巧妙融合，是令人感到罪惡的美食。（八五元／份）（圖／于魯光攝）

此外，位於中壢火車站附近、由日式宿舍群改建的「壢小故事森林」及「壢景町」也值得一訪。壢小故事森林的建築體，已有一百零三年歷史，曾作為中壢國小教職員住所；小巧可愛的日式建築，周圍種了不少綠色植栽，是放鬆身心的好去處。

日式木造的壢景町，則是日據時期中壢郡役所的警察宿舍，其中Ａ棟是當時分局長的獨棟宿舍，Ｂ棟是雙併宿舍；改建後的Ａ棟，取名為「雅鴿書院」，目前正舉辦特展《櫻花紛飛記憶展－－壢景町的前世今生》，介紹中壢的發展軌跡，並回顧一九七七年的民主運動「中壢事件」。

「壢小故事森林」文青風格的日式建築，讓人彷彿置身日本。（圖／于魯光攝）

逛累了，不妨到Ｂ棟的餐廳「景町文煮」飽餐一頓。新推出的日式定食套餐，以呈現食材本身的味道為特色，「炸蝦丼」除了炸蝦，還有南瓜、茄子、青椒、香菇等豐富蔬菜，沾著甜甜鹹鹹的和風醬汁，入口鬆脆不膩；「雞肉親子丼」的雞腿表皮煎至酥香後，再與高湯、蛋汁共煮，軟Ｑ滑嫩，非常下飯。

去年11月正式開館的「壢景町」，改建自日據時期中壢郡役所的警察宿舍。（圖／余玫鈴攝）

馬祖新村眷村文創園區

「炸蝦丼」包裹著脆口麵衣，一口咬下，唇齒間立即感受到濃郁酥香。（380元／套餐）（圖／于魯光攝）

地址：桃園市中壢區龍吉二街155號

電話：（03）284-1866

開放時間：9:00-18:00（周一休）

晴天咖啡

地址：桃園市中壢區中北路165巷61號

電話：（03）438-5880

營業時間：10:00至19:00（周一休）

有食候。紅豆

「巧克力香蕉鬆餅」以鬆軟帶脆的鬆餅搭配淋上巧克力醬的香蕉，入口幸福滿點。（140元／份）（圖／于魯光攝）

地址：桃園市中壢區中央西路二段216號

電話：（03）401-4885

營業時間：12:00至21:00（周二休）

壢小故事森林

「西瓜抹茶牛奶冰」創意地用西瓜取代常見的紅豆，口感令人驚喜。（160元／碗）（圖／于魯光攝）

地址：桃園市中壢區博愛路52號

電話：（03）280-5608

營業時間：10:30至19:00（周一休）

壢景町

「雞肉親子丼」的雞腿肉質Q彈，搭配半熟滑蛋入口，相當鮮嫩。（360元／套餐）（圖／于魯光攝）

地址：桃園市中壢區延平路627號

電話：（03）425-1111

開放時間：11:00至21:00（周一休）

「景町文煮」以木質空間搭配客家花布元素，十分雅緻。（圖／于魯光攝）

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(中時電子報)